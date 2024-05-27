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Bild: В Курской области упал беспилотник с новейшими авиабомбами, которые Иран передал РФ

  • 27.05.2024, 22:54
  • 2,910
Bild: В Курской области упал беспилотник с новейшими авиабомбами, которые Иран передал РФ

Предположительно, дрон должен был атаковать Сумскую область.

Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы для нанесения ударов по территории Украины, сообщил военный эксперт издания Bild Юлиан Рёпке в понедельник, 27 мая.

По его словам, новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 (Каим-5) были на борту иранского беспилотника Qods Mohajer-6, который разбился 26 мая в Курской области РФ.

Предположительно, дрон должен был атаковать Сумскую область, пишет Bild.

Как отмечает BBC News, заявленная дальность полета авиабомбы Qaem-5 составляет до 40 км, а минимальная эксплуатационная высота — около 3 км. В Иране она была взята на вооружение в августе 2019 года.

Рёпке считает, что использование авиабомбы Qaem-5 свидетельствует о «новом уровне» военного сотрудничества между Ираном и Россией.

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