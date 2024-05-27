Bild: В Курской области упал беспилотник с новейшими авиабомбами, которые Иран передал РФ 27.05.2024, 22:54

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Предположительно, дрон должен был атаковать Сумскую область.

Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы для нанесения ударов по территории Украины, сообщил военный эксперт издания Bild Юлиан Рёпке в понедельник, 27 мая.

По его словам, новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 (Каим-5) были на борту иранского беспилотника Qods Mohajer-6, который разбился 26 мая в Курской области РФ.

Предположительно, дрон должен был атаковать Сумскую область, пишет Bild.

Как отмечает BBC News, заявленная дальность полета авиабомбы Qaem-5 составляет до 40 км, а минимальная эксплуатационная высота — около 3 км. В Иране она была взята на вооружение в августе 2019 года.

Рёпке считает, что использование авиабомбы Qaem-5 свидетельствует о «новом уровне» военного сотрудничества между Ираном и Россией.