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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области

  • 28.05.2024, 18:09
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области

Причиной аварии стала неисправность двигателей.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Мурманавиа» совершил аварийную посадку в районе реки Пачи в Мурманской области, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, вертолет направлялся к турбазе из села Ловозеро и не долетел 20 км до пункта назначения. На его борту находились семь человек — три члена экипажа и четверо пассажиров, никто из них не пострадал. На место для эвакуации вылетели спасатели.

Причиной аварийной посадки, по данным прокуратуры, стала техническая неисправность двигателей.

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