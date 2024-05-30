Лавров занервничал из-за скорого появления F-16 в Украине 1 30.05.2024, 11:22

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Глава МИД РФ заговорил о «ядерной угрозе».

России не нравится, что Украина вскоре получит от стран Запада истребители F-16. Кремль вспомнил, что эти старые американские самолеты использовали в военных ядерных учениях НАТО. Поэтому появление истребителей на поле боя будет рассматривать как ядерную угрозу. Очередные угрозы Москвы министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил в интервью РИА «Новости».

Лавров заявил российским журналистам, что одна из тем, которая беспокоит Кремль — это прибытие истребителей F-16. Подобные действия будут означать, что США и страны Североатлантического альянса «готовы на все в Украине». Когда партнеры предоставляют новое оружие Силам обороны Украины, то этим они подают «сигнал в ядерной сфере». Чтобы как-то «привести в чувство оппонентов», РФ и Беларусь провели совместные ядерные военные учения, напомнил министр.

«Не можем не рассматривать поставки этих систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что в Украине США и НАТО готовы буквально на все», — заявил представитель Москвы.

Кроме того, Лавров еще раз пригрозил развертыванием сил ядерного сдерживания.