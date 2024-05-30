Политолог: Ситуация в Беларуси зависит от трех стран 30.05.2024, 13:40

В них создается новый управленческий класс для нашей страны.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во второй раз за время войны прибыл в Минск. Примечательно, что это единственный европейский чиновник, который приезжает в Беларусь.

С чем может быть связан этот визит? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом и писателем Владимиром Цыбулько:

— Во-первых, у Будапешта особые отношения с Пекином, это было видно во время последнего визита Си Цзиньпина. Венгрия стала для Китая своеобразной базой в Евросоюзе, базовым государством для продвижения своей продукции и создания производственных центров. Мне кажется, что Си Цзиньпин пытался чуть-чуть сбалансировать экономику, в том числе и Беларуси, потому что зависимость Беларуси от России очень радикальная.

Мы помним, что у Китая есть под Минском большой индустриальный парк. Вполне вероятно, что Пекин пытается как-то создать такой мостик из Минска в Евросоюз, понимая, что Лукашенко не имеет шансов построить лично какие-то отношения. Венгрия испытывает Евросоюз на границы дозволенного. Эта вся комбинация связана с тем, чтобы китайский транзитный проект «Один пояс, один путь» довести все-таки до Евросоюза.

В свое время китайцы делали большую ставку на Италию, но она вышла из этого проекта. Европейцы начали аккуратно уходить от китайских кредитов и сотрудничества, поэтому, мне кажется, что это попытка связать две производственные базы. У Венгрии, например, ограниченные возможности по созданию производственной базы, поэтому можно использовать Беларусь как производителя полуфабриката для окончательной сборки в Венгрии, это целиком вероятно.

— В феврале этого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Беларуси будет «одна-две революции», а со временем Минск войдет в сферу Запада. Рассматривают ли в Будапеште такой сценарий?

— Орбан, в принципе, посылает такие сигналы, но на самом деле ситуация в Беларуси зависит от Литвы, Польши и Украины, потому что это приграничные страны с огромными белорусскими диаспорами. Если и создается какой-то новый управленческий класс для демократической Беларуси, то он создается в этих странах, там происходит профессиональное и политическое становление многих людей.

Скорее всего, игра рассчитана на то, что после падения России Беларусь объективно станет частью Европы.