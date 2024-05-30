В Мариуполе массово отравили оккупантов вместе с офицерами 3 30.05.2024, 15:22

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Украинские партизаны раскрыли подробности.

В Мариуполе зафиксирован новый случай отравления оккупантов. Среди ликвидированных - офицеры.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Агентам в Мариуполе стало известно, что в так называемом «Приморском районном отделении Мариупольского ГУ МВД ДНР» смертельно отравились оккупанты. Рашисты пытаются скрыть информацию об этом», - говорится в сообщении.

Как объясняют партизаны, из-за депрессии на фоне больших потерь и постоянного страха «прилетов», оккупанты начали еще более усердно употреблять алкогольные напитки, преимущественно местного производства, которые им передают в качестве «гуманитарной помощи».

«Благодаря их любви к водке, нам удалось сократить численность рашистов в городе на 4 человека, включая нескольких офицеров», - добавили в «Атеш».