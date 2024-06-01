Politico: Украина затягивает петлю вокруг Крыма 1 1.06.2024, 14:45

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У россиян еще есть шанс сбежать.

Украина усложняет положение России в незаконно аннексированном Крыму благодаря последовательным и регулярным атакам по объектам на полуострове.

Как говорится в материале Politico, Украина ведет кампанию, направленную против противовоздушной обороны, железнодорожного сообщения и водоснабжения оккупантов в Крыму.

Удавка вокруг Крыма затягивается

В пятницу ВМС и армия Украины нанесли серию ударов по паромной переправе и нефтяному терминалу в порту Кавказ, расположенном на российской стороне Керченского пролива, отделяющего Крым от России. За несколько часов до этого украинцы ударили по крымской стороне Керченской паромной переправы, повредив два железнодорожных парома - «Авангард» и «Конро Трейдер», которые имеют решающее значение для способности России обеспечить снабжение Крыма.

Дважды был значительно поврежден Керченский мост, из-за чего он не выдерживает интенсивного движения поездов. Это означает, что Россия не может использовать его для военной логистики, например транспортировки тяжелой бронетехники, сказал изданию представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Это заставляет Россию полагаться на автомобильное и железнодорожное сообщение через оккупированную Украину, что делает поезда и грузовики более легкими целями для украинцев.

«Учитывая то, что железнодорожная ветка, которую россияне строят через оккупированные территории Украины, еще не завершена, этот гражданский паром был основным материально-техническим путем их армии. Их морская логистика также давно исчезла после того, как Украина уничтожила четыре и повредила пять их десантных кораблей», - отметил Плетенчук.

Атака является последним этапом сложной операции Украины, направленной на то, чтобы подорвать российский контроль над Крымом. Кроме целей в материально-техническом обеспечении, украинцы использовали морские беспилотники и ракеты, чтобы уничтожить или повредить по меньшей мере 27 российских военных кораблей и одну подводную лодку. Киев также атаковал российские аэродромы и военно-морские базы, заставив Москву переместить свой флот на восток вдоль побережья Черного моря к российскому порту Новороссийск.

Кроме того, атаки Киева подорвали российскую ПВО в Крыму.

«Пока российские оккупанты в украинском Крыму, там периодически что-то будет взрываться», - сказал Плетенчук.

У россиян еще есть шанс сбежать

В пятницу утром украинцы с помощью беспилотников и ракет «Нептун» нанесли удары по российскому Краснодару. Удар по крымской стороне пролива был нанесен ракетами ATACMS американского производства. Это соответствует правилам Вашингтона по ограничению использования Украиной оружия, поставляемого США. В Киеве заявили, что во время обстрелов были поражены ключевые цели.

«Современная и эффективная российская противовоздушная оборона снова оказалась бессильной против наших ракет и беспилотных комплексов и не смогла защитить важные объекты материально-технического обеспечения и обеспечения российской армии», - заявили украинские военные.

Минобороны России сообщило о сбитии пяти противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников над Краснодарским краем, заявив, что удалось предотвратить «украинский теракт». Киев эти заявления опровергает.

«Украина не бьет по гражданским объектам, а лишь по объектам, которые Россия использует в военных целях. Россияне никогда не показывают ущерб, поскольку знают, что мы поражаем только военные цели», - сказал Плетечук.

Губернатор российского Краснодара Вениамин Кондратьев заявил, что все украинские беспилотники были уничтожены, а пострадавших нигде, кроме нефтеперерабатывающего завода, нет.

«Более серьезная ситуация в Темрюкском районе. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Пожару присвоена категория высокой сложности. К сожалению, среди работников нефтебазы есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. Остальные сотрудники были эвакуированы», - говорится в сообщении Кондратьева.

Плетенчук сказал, что Россия закрыла как паромную переправу, так и Керченский мост в четверг, заставив гражданских и военных использовать дорогу через южные оккупированные территории Украины, чтобы добраться до России.

«Это должно намекать оккупантам, которые за последние 10 лет незаконно переселились в наш Крым, что для них становится все меньше возможностей покинуть этот полуостров. Они могут покинуть украинский Крым сейчас, потому что потом это будет невозможно», - сказал Плетенчук.