На российской авиабазе «Бельбек» прогремело около 20 взрывов 12.06.2024, 7:38

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Поражена С-400 оккупантов под Севастополем.

Российские оккупанты в Крыму подверглись массированной атаке в Севастополе, Евпатории, Бахчисарайском и Первомайском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Крымский ветер».

«В Севастополе раздаются громкие взрывы», - пишет Крымский ветер со ссылкой на подписчиков.

Также они сообщили о взрывах «от Евпатории до Севастополя».

«Сильные взрывы слышны в Бахчисарайском районе. Видно было, как в небе пролетела ракета, прозвучало около 20 взрывов в районе Бельбека, сообщает подписчик», - говорится в одном из постов канала.

В 3:20 ТАСС сообщило о завершении «отражения ракетной атаки» в Севастополе.

Обновлено в 3:55 Сообщается также о взрывах в Саках, Красноперекопске, Черноморском, Симферополе, Армянске.

Обновлено в 4:40 Источник Крымского ветра сообщил о возможном поражении/повреждении ЗРК С-400 под Севастополем, предупредив, что данная информация нуждается в подтверждении.

По информации канала, первые взрывы в Севастополе раздались в 02.47. В Евпатории, Саках и Красноперекопске - в 02.50. В остальных районах полуострова просто слышали все это.