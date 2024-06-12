Генштаб ВСУ: В Крыму уничтожены два радара российских комплексов С-300 и С-400 12.06.2024, 14:03

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Иллюстративное фото

По оккупантам ударили вблизи Бельбека и Севастополя.

Силы обороны Украины в ночь на 12 июня нанесли групповой ракетный удар по ПВО оккупантов в оккупированном украинском Крыму. Атаке подверглись зенитному ракетному дивизиону С-300, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.

Подтверждено попадание в районах целей, в частности уничтожение двух радаров С-300 и С-400. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«Силы обороны Украины продолжают уничтожать ПВО РФ во временно оккупированном Крыму. Сегодня ночью наши войска снова атаковали российские зенитные ракетные комплексы, которые захватчики развернули на украинском полуострове», – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ проинформировали: на этот раз нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 недалеко от Бельбека, а также двум дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.

В частности, по результатам поражения уничтожены два радара С-300 и С-400. Относительно третьего радара информация уточняется, сообщили в Генштабе.

Также зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов оккупантов.