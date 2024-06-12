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Россия вывела миротворцев из Нагорного Карабаха

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  • 12.06.2024, 15:45
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Россия вывела миротворцев из Нагорного Карабаха

Они находились в регионе с 2020 года.

Российский миротворческий контингент покинул базу в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны Азербайджана.

«12 июня завершился процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации. Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули нашу территорию», — говорится в сообщении.

17 апреля официальные Москва и Баку сообщили, что Россия начала вывод своих миротворцев с территории Нагорного Карабаха. Там военнослужащие РФ находились с 2020 года после обострения конфликта в регионе. Согласно документу, подписанному лидерами России, Азербайджана и Армении, российские войска должны были присутствовать в Нагорном Карабахе до 2025 года. 

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