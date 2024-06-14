Билл Гейтс начал строить ядерную электростанцию нового поколения 1 14.06.2024, 19:26

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Фото: freepik.com, pngwing.com

На натриевых реакторах.

Компания Билла Гейтса начала строительство первой в США и мире ядерной электростанции на натриевых реакторах. Она должна заработать к 2030 году.

В прошлом месяце Комиссия по ядерному регулированию США приняла заявку компании Билла Гейтса TerraPower на разрешение на строительство АЭС нового поколения. В США впервые за более чем 40 лет одобрили коммерческий проект с нелегководным реактором.

Домом для самой современной ядерной установки в мире станет город Кеммерера, штат Вайоминг. На этой неделе здесь заложили будущую ядерную электростанцию на натриевых реакторах Natrium, которую спроектировала TerraPower.

«Теперь, когда мы сделали первые шаги, первой задачей является строительство натриевой испытательной установки, которая будет испытывать компоненты и передавать жидкий натрий, который будет использоваться для охлаждения ядерного реактора. Строительство будет продолжаться в течение следующих лет, прежде чем станция, надеемся, заработает в 2030 году. … Процесс проверки займет несколько лет, поэтому тем временем TerraPower продолжит строительство неядерных частей объекта. В следующем году начнется строительство так называемого „энергетического острова“, где будут размещены паровые турбины и другое оборудование, которое фактически производит электроэнергию», — рассказывает Гейтс в своем блоге.

Гейтс акцентирует, что проекты как этот «могут быть большими и рискованными», но добавляет, что они «слишком важны для будущего, чтобы бездействовать».