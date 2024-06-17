«Это циничное поздравление» 17.06.2024, 8:57

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Что происходит в белорусской медицине накануне профессионального праздника.

Лукашисты поздравляют медиков с их профессиональным днем. Эти поздравления звучат особенно цинично, когда тысячи работников сферы подверглись политическим репрессиям, были уволены, пишет читатель сайта Charter97.org.

Многие из медецинских работников пострадали лишь за честное выполнение своего врачебного долга. Пытались помочь пострадавшим от произвола силовиков. Или сообщали об истинной картине происходящего. Например, анестезиолог Артем Сорокин получил 2,5 года колонии за то, что сообщил общественности о том, что убитый Роман Бондаренко не употреблял алкоголь перед смертью. Десятки сейчас томятся в заключении. Режим не ценит труд медиков, пытается заставить работать их административными методами. Множество медиков покинули страну из-за преследований, низких зарплат и тяжелых условий труда.

Из-за политики лукашистов в медицине белорусы страдают от своевременности и качества медицинской помощи.

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