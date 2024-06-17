Румыния победила Украину в первом матче Евро-2024 2 17.06.2024, 17:59

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3:0.

Сборная Украины потерпела крупное поражение на старте чемпионата Европы по футболу, проиграв в Мюнхене румынам.

Матч первого тура группы E завершился со счетом 3:0.

Первый гол украинцы пропустили на 29-й минуте — Андрей Лунин выбил мяч на Денниса Мана, который отпасовал Николае Станчу, а тот пробил издалека в девятку.

На 53-й минуте у румынской команды отличился Рэзван Марин, который забил из-за пределов штрафной.

На 57-й минуте Денис Дрэгуш с передачи Мана довел счет до разгромного, получив мяч перед пустыми воротами.

Румыния одержала лишь вторую победу на Евро при 17 сыгранных матчах. Перед встречей с Украиной у румын был худший процент побед среди сборных, участвовавших в Евро хотя бы два раза.

Украина еще ни разу не играла на ноль на Евро.

В следующем туре украинцы встретятся со словаками 21 июня в Дюссельдорфе, а румыны — с бельгийцами 22 июня в Кельне.

Сборная Румынии возглавила турнирную таблицу группы E с тремя очками. Выступающие в этом квартете Словакия и Бельгия сыграют между собой позднее в понедельник (начало в 19:00 по Минску). В плей-офф попадут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные среди занявших третьи строчки.