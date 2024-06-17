В Гродно женщина на самокате врезалась в автомобиль и уехала 17.06.2024, 19:18

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Инцидент с участием пользователя средства персональной мобильности произошел еще 10 июня, в 18:16, вблизи дома 131 на улице Дзержинского в городе Гродно. Происшествие было заснято на видеорегистратор.

— Неустановленная женщина, двигаясь на электросамокате по проезжей части дороги, проявила невнимательность, заблаговременно не снизила скорость, вплоть до остановки, в результате чего ударилась в левую боковую часть проезжающего автомобиля Geely, после чего уехала с данного места и не оставила своих контактных данных, — сообщает подробности ГАИ Гродно.