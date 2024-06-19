Стали известны неожиданные факты из биографии главы ГУР Кирилла Буданова 3 19.06.2024, 16:01

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Кирилл Буданов

О которых никто не знал.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов получил еще одно образование. Теперь за плечами руководителя ГУР их аж четыре! Но это не единственный неизвестный ранее факт биографии военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Главного управления разведки.

Новые неожиданные факты из биографии Буданова

Если то, что начальник ГУР имеет образование военного, и даже то, что он учился в аспирантуре Острожской академии (специальность «Политология»), ни для кого не было тайной, то о еще одной его специализации до сих пор широкая общественность не знала.

Оказывается, в этом году Буданов окончил Киево-Могилянскую бизнес-школу, где прошел курс «Стратегическая архитектура».

Согласно информации на сайте КМБШ, на этом курсе студенты изучают стратегическое и дизайн-мышление, а также учатся моделированию бизнес-процессов, организационной культуре, стратегическому лидерству и т.д.

Но это не все неожиданные моменты из жизнеописания Буданова.

Так, согласно обновленной информации на сайте руководимого им ведомства, генерал-лейтенант занимался спортивным подводным плаванием и подводным ориентированием.

Что известно о Кирилле Буданове

Будущий руководитель ГУР родился 4 января 1986 года в Киеве.

В 2007 году окончил Одесский институт сухопутных войск. Затем учился в Военно-дипломатической академии имени Евгения Березняка, а также окончил аспирантуру Острожской академии.

После окончания Военной академии начал службу в спецназе Главного управления разведки. Быстро продвигался по службе, занимая разные должности.

В 2014 году принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины, специальных операциях ГУР МО (в частности, на территории временно оккупированного Крыма), занимался оперативной разведывательной деятельностью.

В 2020 году назначен заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины.

5 августа 2020 Буданов назначен начальником Главного управления разведки, став таким образом самым молодым начальником ГУР в истории Украины.

Под его руководством ГУР достигло значительных успехов в разведработе, в частности, в сборе информации о планах и действиях российских войск во время полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Буданов был трижды ранен в бою. Полный кавалер ордена «За мужество».

В феврале 2024 года генералу было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

Известно также, что Кирилл Алексеевич владеет несколькими иностранными языками.

Он пользуется большим уважением среди украинских военных и разведчиков.

Он считается одним из самых эффективных руководителей украинской разведки за всю историю.