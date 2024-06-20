The NYT: Визит Путина во Вьетнам не понравится Китаю 1 20.06.2024, 12:41

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Между Ханоем и Пекином много споров.

Путин завершил государственный визит в Северную Корею, и поехал в другой, Вьетнам, прибыв утром в четверг по местному времени, надеясь укрепить ключевое партнерство в регионе. Во Вьетнаме он встретится с официальными лицами, которые недавно наладили более тесные связи с Вашингтоном. Но Москва долгое время являлась главным источником оружия для Ханоя, и Путин стремится сохранить эту позицию. Об этом пишет The New York Times.

Это пятый визит Путина во Вьетнам, который следует за прошлогодними поездками Байдена и Си Цзиньпина, искавших от Ханоя гарантий, что он не занимает сторону другого. Для Вьетнама поездка Путина станет возможностью укрепить связи с Россией, ее важнейшим оборонным партнером. Несмотря на то, что он улучшил отношения с Соединенными Штатами, в прошлом году Вьетнам все еще искал секретные способы приобрести российскую военную технику вопреки американским санкциям.

Вашингтон упрекнул Ханой в приглашении российского лидера, заявив: «Ни одна страна не должна давать Путину платформу для продвижения его агрессивной войны и иным образом позволять ему нормализовать свои зверства». Но на этой неделе новый президент Вьетнама То Лам сказал местному российскому представителю, что Ханой «считает Россию одним из приоритетных партнеров в своей внешней политике».

Путин прибыл во Вьетнам вместе со своим новым министром обороны Андреем Белоусовым, подчеркнув, что вопросы безопасности являются центральными для визита. По словам Нгуена Фуонга, изучающего военные дела Вьетнама в Университете Нового Южного Уэльса в Австралии, российская техника составляет от 60 до 70 процентов оборонного арсенала Вьетнама. Это означает, что Вьетнам все еще будет зависеть от России в ближайшие годы. В то же время, западные санкции против Москвы заставили Ханой сомневаться в надежности России как поставщика.

Многие вьетнамские лидеры также осознают углубление отношений России с Китаем на фоне российской войны, которые они считают угрозой из-за давнего территориального спора в Южно-Китайском море. В последние месяцы Вьетнам обратился в такие страны, как Южная Корея, Япония и Чехия, как альтернативные источники оружия. А также к Индии, еще одного бывшего союзника СССР, чтобы модернизировать часть своего оружия.

Соединенные Штаты активно предлагали больше оружия Вьетнаму, последние месяцы в эту страну посетили высокопоставленные чиновники. Но аналитики говорят, что верхушка оборонного руководства Вьетнама остается подозрительной по отношению к Вашингтону. Они не желают связывать свою судьбу со страной, где продажа оружия должна проходить через Конгресс, который может заключить соглашение в зависимости от прав человека.

Что касается РФ, то у обеих стран есть совместные предприятия в нефтяном бизнесе. Россия имеет значительную долю в прибыльном нефтегазовом секторе Вьетнама. Vietsovpetro, совместное предприятие российской «Зарубежнефти» и вьетнамской государственной PetroVietnam, эксплуатирует крупнейшее во Вьетнаме нефтяное месторождение Бах Хо. Для Москвы эти проекты происходят в то время, когда российский экспорт нефти и газа в Европу резко свалился после введения санкций со стороны Европейского Союза. Но они разозлили Пекин, поскольку находятся в водах, которые он считает частью своей территории.