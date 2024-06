Япония впервые ввела санкции против Китая из-за войны в Украине 2 21.06.2024, 17:21

В санкционный список попали семь компаний.

Япония ввела санкции против ряда иностранных компаний, поддерживающих российское вторжение в Украину. В соответствующем списке, в частности, появились компании из Китая. Об этом 21 июня сообщило министерство иностранных дел Японии, отмечает «Гордон».

Речь идет о семи китайских компаниях, которые помогали поставлять электронные компоненты для нужд России: Alpha Trading Investments Limited, Asia Pacific Links Ltd, Guangzhou Ausay Technology Co. Limited, Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd, Tordan Industry Limited и Yilufa Electronics Ltd.

Кроме того, под санкционными ограничениями оказались компании-поставщики российского военно-промышленного комплекса из Индии, Казахстана и Узбекистана.