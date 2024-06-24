Нетаньяху: Израиль скоро завершит активную фазу войны в Секторе Газа 24.06.2024, 13:03

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

И сместит внимание на границу с Ливаном.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что «интенсивная фаза войны с ХАМАС скоро закончится». По его словам, военные сместят внимание с Сектора Газа на северную границу с Ливаном, где ведутся бои с поддерживаемой Ираном «Хезболлой», сообщает zn.ua со ссылкой на CNN.

«Это не значит, что война закончится, но война на ее нынешнем этапе закончится в Рафахе. Это так. Потом продолжим косить траву», — добавил Нетаньяху.

Премьер отметил, что он готов заключить «частичное соглашение» с террористами о возвращении некоторых заложников, которые все еще находятся в плену. Однако он повторил свою позицию, что война будет продолжаться после прекращения огня для уничтожения ХАМАСа.

Напомним, ранее Reuters сообщали об «обеспокоенности» США возможной войной на израильско-ливанской границе, где «Хезболла» и Израиль регулярно обстреливают друг друга. По словам американского чиновника, для региона недостаточно простого прекращения огня в Газе. Также CNN сообщало о готовности Соединенных Штатов оказать израильтянам полную поддержку в случае войны с «Хезболлой». Однако отправлять воевать американские войска не собираются.