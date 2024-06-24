В Минске появится ночной книжный магазин 7 24.06.2024, 19:33

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Пришедшим в пижаме обещают кофе и подарки.

В центре белорусской столицы откроется магазин для тех, кто без хорошей книги не может уснуть.

Он заработает с 26 июня под брендом OZ на проспекте Победителей, 3, что рядом с Немигой.

В честь открытия проведут большую распродажу – с 09:00 до 04:00.

Чтобы покупатели не спали на ходу, их угостят кофе, а тем, кто придет в магазин в пижаме, подарят по книге. Кстати, в домашней одежде будут и продавцы.

«Для нас это первый ночной книжный, хотя формат широко известен в мире. Мы договорились с разными издательствами: на распродаже будут представлены мировые бестселлеры по ценам, близким к себестоимости... Возможно, это станет стимулом читать больше. А еще у нас будет приятная обстановка, так что можно будет заглянуть хоть в тапочках», – отмечают в сети OZ.

Работа магазина для полуночников организуется в формате распродаж, акцент сделают на бестселлеры и многообещающие новинки.