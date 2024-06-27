Соловьев пошел против Путина в прямом эфире
- 27.06.2024, 10:00
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Пропагандист набросился на ядерную доктрину РФ.
Российский пропагандист Владимир Соловьев подверг сомнению ядерную доктрину Путина, поспорив генерал-лейтенантом в отставке Евгением Бужинским в эфире госканала «Россия-1», пишет Newsweek.
Отмечается, что Соловьев спросил Бужинского, почему Москва не отвечает с использованием ядерного оружия на украинские удары.
«Путин изложил нашу позицию, что в превентивных или демонстративных ударах пока нет необходимости. Надо будет этим воспользоваться, но это если произойдет что-то экстраординарное с точки зрения существования нашего государства», - ответил Бужинский.
Соловьев же истерически возразил против этой позиции: «А как мы узнаем, когда произойдет что-то экстраординарное? Раньше экстраординарным был бы удар по Белгороду, гибель мирных жителей. Что экстраординарного? Удар беспилотника по Кремлю, который был относительно недавним. Это не экстраординарно?».
Бужинский заявил, что «в основах политики РФ в области ядерного сдерживания заложены все случаи, когда мы можем применить ядерное оружие»:
«Одним из таких пунктов является нанесение ударов по государственным и военным правительствам, которые бросают вызов, а точнее, препятствуют использованию наших средств в ответном ударе».