Политолог: Си решил преподать урок Путину 4 27.06.2024, 15:09

9,566

Как Пекин отреагирует на угрозу закрытия белорусско-польской границы.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на днях заявил, что рассматривается полное закрытие границы с Беларусью.

Позже в Китай отправился президент Польши Анджей Дуда. Он рассказал главе КНР Си Цзиньпину о гибридных атаках Лукашенко с использованием нелегалов.

Чувствительный ли это для Китая момент? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— Чувствительный, ведь для Китая крайне важен транзит товаров, торговля, которая проходит через Беларусь.

Отмечу интересный момент, который касается визита Анджея Дуды в Китай. Ведь он большую часть поездки обсуждал торгово-экономические отношения и приглашение китайских инвесторов в Польшу.

Он, скажем так, открывает двери Китаю, но я почти уверен, что он попросил Си Цзиньпина повлиять на Лукашенко. Ведь у Си есть достаточно серьезные инструменты влияния на белорусского диктатора. Дуда попросил повлиять для того, чтобы снять напряжение с нелегальными мигрантами, которых Лукашенко пытается забрасывать в Польшу, создавая кризис на границе с ЕС.

Если же нет, то Польша закроет все погранпереходы, что отразится на движении товаров, логистике и так далее. Поэтому у Китая есть поводы повлиять на Лукашенко, чтобы он остановил этот поток.

— За кризисом на границе стоит не только Лукашенко , но и Москва. Будет ли Китай давить на Путина?

— Да, присутствует и российский фактор. Путину выгодно происходящее. К слову, вот еще один интересный момент: раньше Лукашенко гордился тем, что может лично полететь в Китай, встретиться с Си, договориться о чем-то без России.

А как он сейчас будет действовать? Если он скажет, мол, хорошо, мы прекращаем потоки мигрантов, то это будет означать, что он принимает предложение от Китая в обход РФ. Что, естественно, не понравится России и создаст определенный кризис в отношениях Беларуси и России. Сейчас очень интересно наблюдать, как будут развиваться события в этой тройке.

В дальнейшем отношения будет выстраивать Китай. Как мне кажется, Китай может попробовать, скажем, слегка наказать Россию за ту автономию, которую допускал Путин.

— Что вы имеете в виду?

— Путин фактически сам поехал в Ханой, столицу Вьетнама. Обсуждал там определенные вопросы, думаю, что без согласования с Китаем. Поэтому Си решит преподать урок Кремлю, мол, не стоит так делать, иначе мы будет выстраивать отношения с Беларусью в обход Москвы.

— Какие есть инструменты давления у Китая на Лукашенко и Путина?

— В первую очередь — экономические. Для Лукашенко Китай — это и торгово-экономические отношения, и передача вооружений, технологий для поддержки его экономики. Это достаточно важный игрок.

Для Россия же это и политический фактор. Единственная политическая поддержка Кремля от большого государства — это Китай. Вот вам и увесистый инструмент влияния.

Другое дело, что это все до поры до времени. Думаю, что Китай в определенный момент поймет тщетность своих попыток, что Путин в любой ситуации может «кинуть». Мы уже видели вояжи Путина в Северную Корею, Вьетнам и так далее. Поиски какой-то поддержи от «глобального Юга» в обход Китая со стороны РФ. Не думаю, что это всем нравится в КНР. Все это до поры до времени.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com