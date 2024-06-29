Как выглядят украинцы после российского плена

Как выглядят украинцы после российского плена3
- 29.06.2024, 20:53
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Фотофакт.
28 июня из плена в Украину вернулось 10 гражданских граждан. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал, как они выглядели до восхищения Россией и после того, как их удалось вернуть.
«Потерянные килограммы, осунувшиеся лица, обостренные болезни из-за отсутствия медицинской помощи – это то, что видно невооруженным глазом, и подтверждение того, как годами Россия нарушает международное гуманитарное право и Женевские конвенции», – отметил Лубинец.