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Как выглядят украинцы после российского плена

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  • 29.06.2024, 20:53
  • 3,002
Как выглядят украинцы после российского плена
фото: омбудсман Украины

Фотофакт.

28 июня из плена в Украину вернулось 10 гражданских граждан. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал, как они выглядели до восхищения Россией и после того, как их удалось вернуть.

«Потерянные килограммы, осунувшиеся лица, обостренные болезни из-за отсутствия медицинской помощи – это то, что видно невооруженным глазом, и подтверждение того, как годами Россия нарушает международное гуманитарное право и Женевские конвенции», – отметил Лубинец.

В российский плен Елена Пех попала в 2018 году
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