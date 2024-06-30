Профессор Гарварда: Чрезвычайно успешных людей отличает одна черта 1 30.06.2024, 10:46

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Ученый изучил руководителей из списка Fortune 500 и лауреатов Нобелевской премии.

Профессор Гарвардской бизнес-школы Джозеф Фуллер провел несколько лет, работая с самыми успешными людьми мира и изучая их – от руководителей из списка Fortune 500 до лауреатов Нобелевской премии.

Он обнаружил, что очень успешных людей отличает от всех остальных не их уверенность или деловая хватка. Решающую роль играет их способность к адаптации, пишет CNBC Make It.

«Они не привязаны к какому-то заранее определенному карьерному пути, который они выбрали, когда были студентами или начинали свою первую работу. Они открыты к неожиданным возможностям и принимают изменения, а не боятся их», – рассказывает он.

Ставить карьерные цели и определять сроки для их достижения – это прекрасно. Опасность, по словам Фуллера, заключается в том, что вы так сильно склоняетесь к своим убеждениям, что становитесь закрытыми для изменения пути.

Например, вы можете отказаться от работы в небольшом стартапе, который вас интересует и хорошо оплачивается, потому что вы всегда планировали работать в крупной, известной компании. Или же у вас может возникнуть соблазн искать новую работу, даже если вас устраивает ваша нынешняя должность, из-за того, что вас не продвигают по службе так быстро, как вы ожидали.

В обоих случаях «вы игнорируете то, что вас мотивирует или интересует, и вместо этого позволяете жестким ожиданиям управлять вашей карьерой», говорит Фуллер.

«Такой тип упрямого мышления не заведет вас далеко», – объясняет он.

Если вы зацикливаетесь на конкретном карьерном пути, вы рискуете не заметить других интересных вариантов для своей профессиональной жизни, добавляет Фуллер.

Примечательно, что согласно недавнему исследованию LinkedIn, адаптивность – это один из soft skills (мягкие навыки), который пользуется все большим спросом в широком спектре отраслей.

Потребность в гибких, устойчивых сотрудниках на рабочем месте, по данным LinkedIn, является прямым следствием изменений в рабочей силе после пандемии коронавируса: развитие искусственного интеллекта, широкое внедрение удаленной и гибридной работы, а также пять поколений, каждое из которых имеет разные стили общения и рабочий жаргон, которые сейчас работают вместе.

Работодатели хотят нанимать людей, которые могут быстро адаптироваться к этим постоянным изменениям, говорит вице-президент LinkedIn Анеш Раман.

«Адаптивность – это лучший способ проявить себя сейчас. В основе управления изменениями лежит развитие мышц адаптивности», – отмечает он.

В то же время Фуллер говорит, что адаптивность – «это навык, который редко можно найти». Люди боятся пробовать что-то новое и терпеть неудачи.

"Но вы не можете расти, не выходя за пределы своей зоны комфорта», – резюмирует профессор.

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