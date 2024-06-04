«Не нужно танцевать с бубном перед врачом» 4.06.2024, 13:27

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Белорусы — о плюсах и минусах медицины в разных странах.

В Беларуси наблюдается дефицит врачей, что вызывает озабоченность даже у чиновников. При этом недавний провластный опрос показывает, что в целом население довольно качеством медуслуг. Между тем у белорусов порой возникают вопросы насчет условий в медучреждениях и качества питания в них, но находятся и те, кто считает, что «бесплатно и так хорошо». Тем временем последние годы чиновники вводят ограничения и ужесточения для медуслуг и говорят о возможном урезании бесплатного пакета услуг в здравоохранении для «тунеядцев» и уехавших за границу. «Зеркало» спросило уехавших за границу белорусов, как устроена финансовая сторона медобслуживания в странах, в которых они сейчас живут, и сравнило это с Беларусью.

Норвегия: услуги за деньги, но если превышаешь определенную сумму, то дальше бесплатно

В Норвегии трудоспособное население оплачивает посещение даже государственных врачей. Но человек покрывает не всю стоимость расходов на лечение, а лишь ее часть, бóльшую долю оплачивает государство, рассказала нам Наталья (имена всех собеседников в тексте изменены). Например, прием у семейного врача норвежцу стоит около 200 крон (порядка 61 рубля по курсу Нацбанка на 3 июня), анализ крови обойдется примерно в 170 крон (52 рубля), прием специализированного врача — около 350 крон (107 рублей), массаж спины — 260 крон (79 рублей).

— Дороже стоит медпомощь в выходные дни. Например, у меня недавно был отит, и ухо заложило, я попала на прием к дежурному врачу. Она провела осмотр, прямо в кабинете сделала анализ крови, выписала антибиотики, плюс три капсулы антибиотика дала бесплатно. Так как в воскресенье аптеки закрыты и я не могла бы их купить. За прием я заплатила около 380 крон (117 рублей), — вспоминает Наталья. — Но тут есть важный нюанс: в Норвегии действует так называемая личная доля, или франшиза. Это означает, что если расходы на лечение достигли 3165 крон (около 966 рублей), то все остальное лечение до конца календарного года будет бесплатным.

В такой системе компенсации учитывается не только посещение врача, но также расходы на бензин или проезд в общественном транспорте, которые пациент несет, чтобы попасть к медикам, например, в другом городе. Также включают траты на рецептурные препараты.

— По поводу лекарств тоже интересно. Если человеку нужны какие-то медикаменты на постоянной основе, то врач выписывает «голубой рецепт» — лекарства по нему продают со скидкой, — говорит Наталья. — Только с лечением зубов все не так радужно — трудоспособные взрослые оплачивают это без скидок. Но здесь есть прилично исключений. Например, знаю, что если у человека пародонтит, то лечить болезнь будут бесплатно, потому что большой риск потерять все зубы.

Дети до 16 лет и беременные женщины, проходящие плановый контроль, получают медпомощь бесплатно, продолжает наша соотечественница. Для детей также бесплатны услуги стоматолога.

Италия: бесплатная медицина, но длинные очереди

Нина какое-то время жила в Италии. Она тесно общалась с местными жителями и успела за это время изучить, как работает система здравоохранения, и понаблюдать за этим на практике.

— Интерес к этому вопросу у меня появился после одного случая в аптеке. Я взяла лекарство, мне его пробили и попросили карту медстрахования. На мой вопрос зачем фармацевт удивилась, но объяснила: чтобы потом можно было списать расходы на лекарства из уплачиваемых налогов. Оказалось, что в этой карточке указан личный налоговый код, благодаря этому расходы на медуслуги и лекарства сразу отражаются в личном кабинете налогоплательщика. Потом все они автоматически подсчитываются — и можно получить налоговый вычет.

Так, этот вычет начинает считаться после того, как траты на услуги и лекарства превысят 129,11 евро (около 449 рублей). С суммы, которая превышает этот лимит, возвращается 19%. К примеру, если человек в течение года потратил на медуслуги и лекарства 170 евро (592 рубля), он будет иметь право на вычет на уровне 7,7 евро (около 26,8 рубля). В то же время в эти расходы включаются не только личные траты человека, но также расходы на медицину и лекарства финансово зависимых членов семьи. Например, детей, супруги или супруга, если она или он не работает.

В целом в этой стране бесплатная медицина. Но, как и во многих других государствах (включая Беларусь), нередко граждане пользуются платными услугами — в том числе, чтобы получить их быстрее. При этом жизненно важные лекарства или те, которые используются при хронических болезнях, люди получают бесплатно. А некоторые другие с очень большой скидкой.

Владислав тоже живет в Италии. Он уточняет, что препараты, которые выписывает врач, обычно идут со скидкой в 70−80%. «Брал так себе гель от псориаза, в аптеке он бы стоил 25 евро (около 86 рублей), а я заплатил всего 6 евро (порядка 21 рубля)», — вспоминает белорус.

— Чтобы получить больничный лист, не нужно танцевать с бубном перед врачом и доказывать, что тебе плохо. Если ты говоришь врачу, что тебе плохо и не можешь работать, то больничный — это первое, что тебе назначают, — говорит мужчина о плюсах системы. — Мне нравится, что медицина на достаточно высоком уровне, будучи бесплатной. Но в то же время раздражает, что [бесплатной] записи на приемы к узким специалистам там можно прождать и год.

Австрия: часть стоимости лекарств по рецепту покрывает страховка

Денис, который живет в Австрии, рассказал, что медицина там в основном государственная, но есть возможность пользоваться услугами частных медиков и клиник. В этой стране действует обязательное медицинское страхование и отчисления в него делают все работающие. Также есть возможность оформить дополнительный полис. Но даже имея только обязательную страховку, человек получает доступ к необходимому медицинскому лечению. Это похоже на условия в Беларуси, только у нас нет нескольких фондов, которые выступают операторами страховых взносов, у нас этим занимается Фонд соцзащиты населения.

По словам Дениса, когда врач назначает лечение, то часть стоимости лекарств покрывает страховка. В стране есть список лекарств, обеспечение которыми людей происходит за счет страховки. По его словам, из недавних расходов были антибиотики, за которые он заплатил сам 6,85 евро, а 8,95 покрыла страховка. Цена на обезболивающие разделилась так: 6,65 заплатил пациент, 11,90 — за счет страхования.

Все процедуры, которые назначает семейный врач, бесплатные, если обращаешься в клиники, принимающие твою страховку. Например, рентген, МРТ, УЗИ по направлению — все можно найти и выбрать там, где ближе и удобнее без доплаты. Но если человек хочет сделать то же МРТ без направления семейного врача, то процедура уже проводится платно.

Также в этой стране можно получить налоговый возврат в виде части расходов на платные медуслуги и лекарства.