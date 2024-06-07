«Лукашенко оказался под огромным увеличительным стеклом» 4 7.06.2024, 19:07

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Запад ответил белорусскому диктатору.

Смелые шаги Запада влияют и на ситуацию в Беларуси. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что у Украины есть право бить по российским военным целям в Беларуси. Западные СМИ писали, что если войска НАТО появятся в Украине, они могут находиться на границе с нашей страной. Лукашенко сам ни раз описывал сценарий, когда западные военные будут освобождать Беларусь. Есть ли чего бояться Лукашенко в этой ситуации?

Об этом сайт Charter97.org спросил координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Бондаренко:

— Недавно закончились крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО, которые продолжались на большой территории: от Черного моря до Балтийского. В них участвовало огромное количество войск. Эти учения были направлены и против режима Лукашенко. Участвовали и бывшие постсоветские страны, постсоциалистические страны, которые сегодня в НАТО. Были переброшены 20 тысяч британских военных. Это уникальное событие, ведь армия Великобритании насчитывает около 75 тысяч. Представьте, какая часть британских вооруженных сил была задействована в этих учениях. Маневры проходили на территории Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии.

Лукашенко решил придать себе значимость и заявить, что у него есть ядерное оружие. Некоторые эксперты считают, что на территории Беларуси его нет. Однако это вызвало ответный интерес со стороны НАТО к белорусскому режиму. Можно сказать, что эти учения — ответ на бряцание оружием Путина и Лукашенко. Целый ряд польских политиков заявляет, что в их стране должно быть размещено ядерное оружие. Правда, на совсем других принципах. Сейчас начинаются крупнейшие со времен холодной войны военно-морские учения в Балтийском море. С участием морских пехотинцев, моряков, морских летчиков. Можно говорить, что эти учения направлены и против белорусского режима. Лукашенко в определенной степени доигрался, ведь если сравнить ту ситуацию, которая была в нулевых годах, десятых, Беларусь была членом международных военных соглашений, а сегодня против режима Лукашенко работают все разведки мира — как разведка стратегическая, специального назначения, войсковая (уже на уровне батальонов).

Сегодня белорусскую территорию мониторят в усиленном режиме со спутников, разведывательных беспилотников, воздушных шаров, с помощью самых современных радиоэлектронных средств, самолетов-разведчиков. Не забываем, что география Беларуси — тысяча километров границы со странами НАТО, тысяча — с Украиной, тысяча с Россией. В этом плане Лукашенко оказался под огромным увеличительным стеклом. Он шага не может сделать, все его движения фиксируются. А его заявления о ядерном оружии привели к тому, что основные объекты белорусских силовиков сегодня стали потенциальными целями стран НАТО. Даже на уровне баз внутренних войск, ОМОНа, ГУВД и, конечно, резиденций диктатора.

В свое время я видел результаты точечных ударов стран НАТО по объектам режима Милошевича в Сербии, которые привели к его концу. Лукашенко, конечно, в связке с Путиным, но долго это не будет продолжаться.