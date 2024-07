Чем нужно завтракать, чтобы быстрее худеть 1.07.2024, 5:17

И не набирать вес.

Завтрак считается одним из важнейших утренних «ритуалов», ведь именно в это время мы должны подпитать организм, чтобы энергии хватило на весь день. Однако не все знают, что следует есть утром, чтобы не ощущать голода и не набрать лишний вес.

Как правильно завтракать для похудения, рассказывает Eat this, not that.

Идеальный завтрак для похудения

Согласно рекомендациям, идеальный завтрак состоит всего из трёх компонентов:

• Смесь зерен (киноа, овёс, семена чиа, амарант и семена льна)

• Греческий йогурт

• Сублимированные ягоды

Почему эти продукты полезны?

Клетчатка в зерновой смеси обеспечит чувство сытости, а также снабдит организм полезными жирами и углеводами. Эти продукты часто называют «суперфудами» из-за их высокой питательной ценности и содержания антиоксидантов. Семена льна и чиа также помогают снизить воспалительные процессы, которые могут способствовать появлению жира на животе.

Греческий йогурт является отличным источником белка, который помогает избежать перекусов до обеда. Он также содержит пробиотики, которые не только способствуют похудению, но и улучшают микрофлору кишечника.

Сублимированные (лиофилизированные) ягоды делают завтрак не только вкусным, но и «жиросжигающим». Малина, черника и клубника, высушенные холодом, стимулируют выработку адипонектина, который улучшает метаболизм.

