«Вклинился в очередь и впустил еще восемь авто перед собой» 6 1.07.2024, 21:23

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На белорусско-польской границе случился конфликт.

За выходные дни очередь легковых авто в пунктах пропуска в ЕС увеличилась на 350 единиц, сообщили в Пограничном комитете. Самый загруженный маршрут проходит через белорусско-польскую границу «Тересполь» (Брест), здесь за два дня в Польшу въехало 36% транспорта от нормы, также отмечают в ГПК. Растут очереди — растет и напряжение среди тех, кто в них стоит, поэтому нередко происходят конфликты. Читатель «Онлайнера» Владимир поделился информацией, что в пятницу чей-то автомобиль вклинился в череду ожидающих, а затем якобы впустил перед собой еще 8 авто.

— Конфликт произошел в пятницу, в первой половине дня. Мы с супругой заметили странный Renault Kadjar, который съехал с развилки в сторону деревни (наш собеседник приложил скриншот карты для лучшей визуалиции, он находится ниже. — Прим.). Побыл «француз» там недолго и вернулся к перекрестку, — вспоминает Владимир в разговоре с корреспондентом Onlíner. — Когда очередь начала двигаться, Renault вклинился в нее (его впустил серебристый BMW X5).

Наш собеседник предполагает, что у водителей были некие договоренности между собой, иначе BMW так просто не пропустил бы вперед себя «француза». Но и на этом история не заканчивается.

— Затем я заметил странное: на парковку к Duty free стали заезжать (мимо всей очереди) легковушки с номерами первого региона.

Как утверждает Владимир, вскоре те самые 8 автомобилей из Брестской области оказались перед Kadjar.

— Все «лезуны» ищут возможность стать поближе к КПП (поворот на деревню или паркинг Duty free), и, как только поднимается шлагбаум, они выезжают со своих нор и становятся впереди не особо спешащего «товарища» по бизнесу. Купил в Польше все, что надо, с утра — и к обеду вернулся домой, красота! — возмущается наш читатель.

Возмутились и остальные люди из очереди. Какая-то девушка пыталась перегородить дорогу Kadjar — это попало на видео. Словесная перепалка тоже имела место, рассказывает очевидец.

Исход событий: те, кому не понравились действия водителя Renault, вызвали полицию.

— Нашего «героя» забрали из очереди и отвезли в самый ее конец, где он начал честно в ней стоять. Все 10 минут, пока полиция не уехала. Говорят, Renault затем снова вклинился, но не знаю продолжения истории. Возможно, его пустили, так как люди не решились конфликтовать, — добавляет Владимир.

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