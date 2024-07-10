Не только мозаичная психопатия: какие еще диагнозы скрывает Лукашенко 10 10.07.2024, 8:55

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У дряхлеющего диктатора обострились проблемы со здоровьем.

Летом 2020 года, когда масштаб фальсификаций на президентских «выборах» в Беларуси приобрел исторический размах, «Радио Свобода» опубликовало данные о том, что на безграничное стремление удержать власть мог повлиять ряд психических расстройств Лукашенко.

Согласно этим данным, еще в 1994 году перед вторым туром президентских выборов в Беларуси из архива Могилевской областной психиатрической больницы была похищена медицинская карта Лукашенко, который наблюдался здесь с середины 70-х годов.

Согласно документам, Лукашенко был впервые направлен на осмотр, когда настойчиво просил первого секретаря обкома партии, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Кроме того, в 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем комсомола, просил отправить его на психиатрическое освидетельствование в связи с неадекватным поведением. А в 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с диагнозом «мозаичная психопатия».

В 2001 году минский психиатр Дмитрий Щигельский, дополнив своими наблюдениями выводы коллег, опубликовал историю болезни Лукашенко. В своих интервью «Радио Свобода» и телеканалу «Дождь» Щигельский выразил убеждение, что сегодня диагноз Лукашенко звучал бы как «параноидное расстройство личности».

По словам психиатра, такой человек тотально подозрителен и никому не верит, заранее чувствует и устраняет потенциальных противников. Он не имеет моральных, этических ограничений, не сопереживает, не чувствует боль других людей.

О здоровье Лукашенко в последние годы ходят и другие слухи, в частности из-за периодических исчезновений диктатора из публичного пространства. Британский таблоид Mirror сообщал, что он имеет букет хронических заболеваний и якобы страдает от избыточного веса, острой проблемы с коленом и серьезных проблем со спиной.

5 июля российский телеканал «Дождь» сообщил, что Лукашенко стало плохо во время его недавнего визита на саммит ШОС в Казахстане. Это произошло через 1,5-2 часа после прибытия диктатора в Астану.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец уточнил, что Лукашенко в Астане потерял сознание и напомнил о неизлечимом диагнозе диктатора, поставленном в Москве — синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания.

Напомним, когда в мае 2023 года узурпатор заболел, он исчез на пять дней. На 9 Мая он был на параде в Москве, где заметили бинт на его руке. Лукашенко не смог пройти с несколько сотен метров от трибуны до Александровского сада, его везли отдельно электромобилем. После этого вечером он первый раз за время своего правления не смог прочитать речь на возложении цветов на площади Победы.

Только 15 мая Лукашенко показали народу — он посещал командный пункт ВВС и войск ПВО. На сильно ретушированном фото он выглядел как восковая фигура.

А 23 ноября, встречая Путина на саммите ОДКБ в Минске, Лукашенко странно дрожал. Раньше такое дрожание в объектив не попадало.

Такой тремор может быть как признаком старения, так и симптомом болезней или эмоционального напряжения.

На совещании по мелиорации и работе белорусской национальной биотехнологической корпорации, которое проходило 19 декабря и где снова досталось премьеру Головченко, голос Александра Лукашенко был сильно охрипшим.

Тремор головы повторился у Лукашенко 9 января этого года на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», состоявшейся во Дворце Республики в Минске. Тогда пресс-служба опубликовала видео с трясущимся диктатором.

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