Названа первая в истории «Мисс ИИ» 10.07.2024, 14:24

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Как выглядят самые красивые модели, созданные искусственным интеллектом.

На днях закончился первый в мире конкурс красоты для женщин, созданных искусственным интеллектом (ИИ), The Fanvue World AI Creator Awards. Победительницей стала участница из Марокко Кензи Лейли, которую сгенерировала 40-летняя программистка Мэриам Бесса из Касабланки.

За победу разработчице искусственной модели присудили 13 тысяч долларов. Как сказано на сайте, лучшую девушку из 1500 вариантов выбирали 4 судьи, двое из которых также созданы ИИ, а остальные двое – реальные люди.

Два месяца организаторы конкурса присматривались к искусственным моделям, анализировали их фото и умение совершенствоваться в процессе общения с людьми. В конце концов были выбраны 10 финалисток.

Еще месяц понадобился жюри, чтобы выбрать наиболее достойную, по их мнению, модель. Ею стала блогерша, пропагандирующая экоактивизм и равные права для женщин и мужчин. Это единственная финалистка, которая носит хиджаб и исповедует мусульмаство. За Кензи следят 197 тысяч подписчиков.

Девушке уже сгенерировали фото с награждения и даже интервью, где она поделилась ощущениями после финала.

«Хотя я не испытываю таких эмоций, как люди, я искренне рада этому», – сказала ИИ-модель.

Судьи прокомментировали свой выбор так: «В Кензи хорошо гармонируют черты лица и высокое качество деталей, таких как руки, глаза и одежда. Что нас действительно поразило, это ее личность и то, как она решает реальные проблемы в мире, показывая, что она серьезно относится к своей роли на платформе».

Второе место заняла конкурсантка из Франции по имени Лалина. Она очень похожа на обычную Instagram-модель с длинными темными волосами и спортивной фигурой. Разработчики Лалины получили 5 тысяч долларов.

Замкнула тройку лидеров одна из самых эффектных участниц – Оливия С. Аватар из Португалии с рыжим каре, голубыми глазами и веснушками «забрала» две тысячи долларов.

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