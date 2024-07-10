Племянница главы Минобороны РФ: Дядя Андрей, остановись

Племянница главы Минобороны РФ: Дядя Андрей, остановись8
- 10.07.2024, 15:03
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Родственница Белоусова записала обращения после ударов по киевской детской больнице.
Блогер Наталья Вертинская записала видео, в котором назвала себя племянницей министра обороны РФ Андрея Белоусова. Видео в соцсетях заметила «Астра».
Женщина обратилась к Белоусову на фоне последних событий, связанных с обстрелом больниц в Киеве, призвала его остановиться и «не отправлять россиян на верную смерть».
В своем обращении она рассказала, что 10 лет назад жила в Киеве и регулярно посещала детскую больницу «Охматдет» со своим ребенком-инвалидом.
По словам Натальи, в том же районе Киева до сих пор живет двоюродный брат Белоусова, там же похоронены его бабушка, дедушка и тетя.
«Я просто тебя призываю, дядя Андрей, подумай о том, что ты творишь, и остановись, пожалуйста, остановись, — говорит Вертинская. — Я знала тебя всегда как доброго, порядочного человека. Я хочу, чтобы ты подумал, переосмыслил все и остановился. Дядя Андрей, пожалуйста, помолись, подумай о том, что вы делаете. Это не может продолжаться дальше».
Женщина, с другой стороны, говорит, что никогда не поддерживала связь с московским родственником, но хочет, чтобы все знали, что в Киеве у министра обороны РФ живет брат.