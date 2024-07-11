Министр обороны РФ Белоусов скрыл родных в Киеве 1 11.07.2024, 12:11

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СМИ узнали новые подробности.

Российские журналисты узнали подробности о том, как министр обороны РФ Андрей Белоусов скрыл родных по отцовской линии, возможно, они живут в Киеве.

Накануне жительница США Наталия Вертинская, которая представилась двоюродной племянницей министра обороны России Андрея Белоусова, обратилась к нему с просьбой прекратить войну.

Брат министра обороны экономист Дмитрий Белоусов заявил изданию «Ридус», что у них нет родственников в США по фамилии Вертинские.

Однако официальная биография Белоусова не позволяет проверить эти слова: в ней нет упоминания о деде по отцовской линии. Между тем факты, обнародованные Вертинской, выглядят правдоподобно.

Об этом пишет «Агентство».

В обращении Вертинская рассказала о последнем ракетном обстреле Киева, во время котором была повреждена детская больница «Охматдет» в Соломенском районе.

По словам Вертинской, она жила в этом районе 10 лет назад и ходила в эту больницу с дочкой, а сейчас там же живет двоюродный брат Белоусова (отец Наталии).

«И в том, что ракеты вчера полетели на Киев, есть твоя вина и твоя причастность. <...> Я хочу, чтобы ты подумал, осмыслил все и остановился. Дядя Андрей, пожалуйста, помолись, подумай о том, что вы творите. Это не может дальше продолжаться. <...> Если погибнет твой брат, я тебе этого никогда не прощу», — сказала она.

Это не первое обращение Вертинской. Предыдущий призыв к министру она записала 14 июня. В нем она сообщала, что с началом войны забрала с собой в США маму с ее мужем, а ее отец, двоюродный брат Белоусова, остался в Киеве, где ухаживает за могилами бабушки и дедушки министра Серафимы Николаевны и Александра Александровича Белоусовых.

В интервью, как пишет женщина, журналистке Марфе Смирновой (Вертинская выложила его в своем ютуб-канале) она рассказала подробнее о родственных связях с министром.

Вертинская переехала в США 11 лет назад, а до этого с 4 лет жила в Киеве. По словам женщины, она вместе с родителями жила в квартире бабушки и дедушки министра Серафимы и Александра Белоусовых, которые приходились ей прадедами.

«Получается, мой отец и его сестра – двоюродные братья Дмитрия и Андрея Рэмовича Белоусовых», — пояснила она.

Из слов Вертинской также следует, что украинская и российская ветви семьи отношений не поддерживали. Вертинская показала фотографию надгробия с могилы «деда» и «бабушки» Белоусова по отцовской линии в Киеве, за которой ухаживает ее отец.

Судя по ним, Александр Александрович Белоусов жил с 30 августа 1904 по 12 июля 1985 годы, был гвардии генерал-майором. Серафима Николаевна Белоусова жила с 28 июня 1908 по 8 июля 1987 годы, указано на плите.

Судя по их датам рождения, а также имени «деда», они действительно могли быть дедом и бабушкой министра.

Его отец экономист Рэм Александрович Белоусов родился 28 февраля 1926 и умер 5 сентября 2008 года.

Общаясь со Смирновой, Вертинская также показала фотографии якобы бабушки и дедушки министра. По этим фото мы установили, что Александр Белоусов был военным, участвовал во Второй мировой войне.

Согласно сайту «Память народа», во время войны он получил восемь госнаград, в том числе медали за оборону Ленинграда, Москвы и за взятие Будапешта. Место рождения сайты о войне указывают разное: город Кашин и деревню Музяино Кашинского района Калининской области (сейчас Тверская).

Однако в официальной биографии министра нет упоминаний о деде по отцовской линии.

Широко известна только история о деде по материнской линии, который был охранником у Сталина. Ничего не говорится о родителях отца Белоусова в биографиях, которых удалось найти «Агентству» в Интернете.

Лишь в 2006 году в интервью «Ведомостям» Андрей Белоусов говорил, что оба его деда принимали участие в Великой Отечественной войне.

Вертинская живет в США и пишет книги под псевдонимом Талия Грей. Последнее ее произведение называется «Прощай девственность» (Goodbye Virginity). Также у нее есть блог на YouTube и компания, которая занимается видеопродакшеном.

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