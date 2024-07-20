Выдерживает подрыв 6 кг тротила: ВСУ получили новый бронеавтомобиль 20.07.2024, 9:03

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Раскрыты характеристики уникальной техники.

В эксплуатацию в Вооруженных силах Украины был допущен новый медицинский бронеавтомобиль отечественного производства «Козак-5МЕД». Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что бронеавтомобиль предназначен для эвакуации раненых и травмированных военнослужащих с поля боя.

В Минобороны заявили, что «Козак-5МЕД» создан на базе шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550 и может транспортировать четырех лежачих раненых или шестерых в сидячем положении, кроме водителя и персонала группы медицинской эвакуации.

Сообщается, что автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью более 330 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

В Министерстве обороны Украины заявили, что бронирование медицинского автомобиля обеспечивает защиту экипажа и пассажиров от обломков и шаров калибра 7,62 мм. Кроме того, днище бронеавтомобиля имеет усиленную защиту, которая выдерживает подрыв мощностью эквивалентной 6 килограмм тротила.

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