Мощные взрывы в Йемене: СМИ пишут об ударе Израиля 20.07.2024, 19:26

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Взрыв в Ходейде

После удара в городе вспыхнули пожары.

В портовом городе Ходейда под контролем хуситов в Йемене в субботу, 20 июля, прогремела серия мощных взрывов, затем вспыхнули крупные пожары. Как пишет сайт vesty.co.il, об этом сообщают арабские СМИ.

Ливанский телеканал «Аль-Маядин», связанный с Хизбаллой, приписывает ВВС ЦАХАЛа атаку на Ходейду и утверждает, что в атаке были задействованы многофункциональные истребители американского производства F-35. К моменту публикации Армия обороны Израиля не взяла на себя ответственность за налет на Йемен. Отметим, что Израиль не единственная страна, на вооружении которой находятся F-35.

Перед ударом в арабских соцсетях была распространена фотография самолета-дозаправщика. В йеменских СМИ сообщили, что самолет был обстрелян ракетами «земля-воздух».

Удары были нанесены по нефтеперерабатывающим предприятиям, электростанции и другим целям. Саудовский телеканал «Аль-Хадат» утверждает, что было не менее 10 атак.

العدو الصهيوني يضرب مخازن ميناء الحديدة

مردودة يابني يهود pic.twitter.com/oxpUdlvrxJ — عبدالوهاب صلاح الجلال (@A7jalal) July 20, 2024

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