Ученые рассказали, как питание будущей матери повлияет на здоровье ребенка 22.07.2024, 14:11

Нужна специальная диета.

Исследование, проведенное специалистами из Университета Глазго и Норвежского института общественного здравоохранения, указывает на возможную связь между пренатальным питанием и аутизмом.

Результаты исследования были опубликованы в JAMA Network Open и основываются на анализе данных из двух крупных баз данных медицинской информации о тысячах матерей и дочерей в Норвегии и Англии.

Ранее предполагалось, что на развитие аутизма у детей могут влиять диетические, генетические и экологические факторы, хотя точная причина до сих пор неизвестна. Новое исследование углубилось в изучение роли диеты в этом процессе.

Исследователи анализировали данные из Avon Longitudinal Study of Parents and Children и Norwegian Mother, Father, and Child Cohort Study за периоды 2002−2008 и 1990−1992 годов. В общей сложности было проанализировано более 95 000 пар мать/дочь. В результате анализа была выявлена закономерность: у женщин, придерживающихся здоровой диеты, вероятность родить ребенка с аутизмом была на 22% ниже, чем у тех, кто питался менее здоровой пищей.

Здоровая диета была определена как регулярное употребление овощей, фруктов, орехов, рыбы и цельного зерна, а также исключение продуктов с высоким содержанием жиров, обработанного мяса, газированных напитков и рафинированных углеводов. Кроме того, дети, чьи матери во время беременности питались здоровой пищей, на 24% реже имели проблемы с общением и коммуникацией, независимо от аутизма.

Связь между диетой и аутизмом была сильнее выражена в парах мать/дочь, чем в парах мать/сын. Однако исследование не объясняет, почему здоровая диета может снижать риск рождения ребенка с аутизмом. Предполагается, что это может быть связано с влиянием пищи на ДНК или иммунные процессы. Также исследователи отмечают, что их данные не позволяют установить причинно-следственную связь между диетой и аутизмом, и другие факторы могут также играть роль.

Исследование подчеркивает важность пренатального питания и его возможное влияние на здоровье будущих поколений, но требует дальнейших исследований для подтверждения и объяснения найденных связей.

