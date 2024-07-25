Почему Обама не поддержал Харрис 25.07.2024, 12:01

ФОто: АР

Подробности от американских СМИ.

Экс-президент США Барак Обама воздержался от поддержки вице-президента Камалы Харрис, так как считает, что она не сможет победить на выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на источники в окружении семьи действующего американского лидера Джо Байдена.

«Обама очень расстроен, потому что знает, что она [Харрис] не сможет победить <…>. Обама знает, что она просто некомпетентна», — сказал собеседник издания.

По мнению источника NYP, Харрис не способна «обойти расставленные перед ней ловушки», не умеет вести дебаты и может «что-нибудь ляпнуть про Израиль, Палестину или Украину».

Обама «был шокирован» решением Байдена поддержать кандидатуру Харрис и находился «в ярости» по этому поводу, утверждает собеседник.

«Дела идут не так, как он хотел, поэтому он не присоединяется к поддержке Харрис со стороны Демократической партии», — добавил источник.

Как отмечает собеседник NYP, Обама рассчитывал, что после отставки Байдена основным кандидатом от Демпартии станет сенатор от Аризоны и бывший астронавт Марк Келли.

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