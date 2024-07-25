В Украине требуют расследовать деятельность белорусского «короля контрабанды» 2 25.07.2024, 16:30

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Артур Гранц

Фото: Экономическая правда

Его обвиняют в связях с Лукашенко.

Ужгородский городской и районный суд Закарпатской области обязал областное Cледственное управление Национальной полиции начать досудебное расследование для проверки фактов, изложенных в заявлении общественной организации «Нон-стоп» о незаконной торговле сигаретами и алкоголем бизнесмена Артура Гранца, имеющего белорусский паспорт, пишет «Радыё Свабода».

Как выяснили активисты общественной организации, Артур Гранц за время полномасштабной войны России против Украины стал «единоличным лидером по продаже сигарет через системы Duty Free». Организация назвала его «королем контрабанды».

Согласно информации организации, Артур Гранц — бенефициар украинского ООО «Дьюти Фри Трейдинг», которое занимается безакцизной продажей сигарет через систему Duty Free.

В опубликованном материале активистов упоминается, в частности, пункт пропуска «Порубное — Сирет» на границе с Румынией. Только в 2022 году там реализовали 4 252 700 пачек сигарет — по 25 пачек на каждого гражданина, пересекавшего границу.

Как отмечается в расследовании активистов, компания Артура Гранца оформляла продажу сигарет на граждан, пересекавших границу, а на самом деле продавала табак контрабандистам, которые дальше реализовывали товар в странах Евросоюза.

По данным организации «Нон-стоп», Артур Гранц владел магазинами беспошлинной торговли в киевских аэропортах «Борисполь» и «Жуляны», а также в других аэропортах Украины.

«Только за ноябрь-декабрь 2020 года магазины беспошлинной торговли в аэропорту «Киев» («Жуляны») «продали пассажирам, формально, согласно документам, 530 584 блока сигарет — по 23 блока на каждого человека. На самом деле люди даже не знали, что они «приобрели» ящики сигарет. В то же время эти табачные изделия развозились в нелегальные торговые точки на территории Украины, где их реализовали за наличные», — отмечается в расследовании общественной организации.

Аналогичную схему использовали и при реализации алкогольных напитков — акцизный налог не уплачивался, так как формально продукция якобы вывозилась за границу.

По информации активистов, Артур Гранц владеет более чем 35 магазинами беспошлинной торговли в Беларуси и «имеет партнерство с Управлением делами Лукашенко, на основании чего можно предположить, что бизнесмен является партнером Лукашенко».

Активисты утверждают, что Артур Гранц имеет белорусское гражданство, а два его сына — Давид и Арман — живут в Подмосковье и имеют в собственности несколько торговых компаний, таких как ООО «Авангард» и ООО «Мика Холдинг». Также рядом с ними живет и занимается бизнесом в сфере торговли их брат Марен Гранц, который является собственником ООО «Маг-Интер».

Артур Гранц — конечный бенефициар 12 украинских компаний, некоторые из которых зарегистрированы на Кипре, как полагают активисты, «для избежания налогов и вывода денег, полученных от реализации преступных схем».

В 2020 году через одну из таких компаний Артур Гранц стал владельцем украинского журнала Forbes.

На основании своих материалов организация обратилась в несколько украинских судов с требованием провести проверку «незаконного оформления» продажи табачных изделий и алкогольных напитков на лиц, пересекавших границу в направлении европейских стран.

Артур Гранц родился в Украине. После распада СССР его родители переехали в Беларусь, где он окончил Белорусский государственный университет.

В Украине он жил на основании вида на жительство, но в 2021 году выехал из Украины в Испанию, где у него есть недвижимость.

По данным украинских СМИ, Артур Гранц имеет репутацию успешного и устойчивого бизнесмена. Он не комментировал публично такие обвинения.

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