В Беларуси сварили необычный квас для взрослых 2 25.07.2024, 18:24

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Крепость его доходит до 4,6%.

Белорусские производители напитков от мала до велика не перестают удивлять.

Поэтому скоро на полках магазинов можно будет увидеть «Ясен квасен», сообщает первые подробности Telegram-канал «Пиго Беларуси».

Выпустила новинку компания «Лидское пиво». Блогер, в свою очередь, называет напиток «абсолютным безумием».

Дело в том, что это не обычный квас – крепость его доходит до 4,6%. В среднем такую же имеет пиво, произведенное на крупных белорусских заводах. От них такого явно никто не ожидал.

«В общем пили же ржаной квас? Такой кисло-сладкий, хлебный, с насыщенным вкусом. Так вот, это он – один в один. Только это инновационный пивной напиток с содержанием алкоголя 4,6%”, – пишет «Пиго Беларуси».

По словам блогера, эффекта присутствия спирта поначалу не чувствуется. А в жаркую погоду напиток в жестяной банке поможет охладиться.

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