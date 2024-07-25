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Минское «Динамо» и гродненский «Неман» провели матчи второго раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций

  • 25.07.2024, 22:39
Минское «Динамо» и гродненский «Неман» провели матчи второго раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций

Побед у клубов из нашей страны не было.

«Динамо», преодолев в первом раунде квалификации Лиги чемпионов сопротивление армянского «Пюника», противостояло в Болгарии «Лудогорцу». Беларусская команда проиграла — 0:2. Оба гола динамовцы пропустили еще в первом тайме. Ответная встреча состоится в Венгрии 31 июля, передает «Зеркало».

В Лиге конференций «Неман» играл в Румынии против местной команды «ЧФР Клуж». Матч не выявил победителя — 0:0. Повторная игра пройдет в Венгрии 1 августа.

Напомним, беларусские клубы из-за санкций должны принимать соперников на нейтральных полях и без зрителей. Жодинское «Торпедо-БЕЛАЗ» и «Ислочь» из Минского района уступили уже в первом раунде Лиги конференций.

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