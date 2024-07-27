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Стало известна, какая сборная завоевала первое «золото» на Олимпиаде

  • 27.07.2024, 12:59
  • 2,648
Стало известна, какая сборная завоевала первое «золото» на Олимпиаде

Прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.

Сборная Китая по стрельбе из пневматической винтовки в миксте завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2024.

Китайские спортсмены Хуан Юйтин и Шэн Лихао завоевали золотые награды в стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки на Олимпийских играх 2024 года.

Дуэт китайских стрелков в финале одолел корейцев. Кым Чин Ен и Пак Ха Чон уступили победителям в ожесточенной борьбе (12:16).

Бронзовые же медали достались представителям Казахстана – Александре Ле и Исламу Сатпаеву.

Юйтин/Лихао (Китай)

Чин Ен/Ха Чон (Республика Корея)

Ле/Сатпаев (Казахстан)

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