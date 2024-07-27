Стало известна, какая сборная завоевала первое «золото» на Олимпиаде
- 27.07.2024, 12:59
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Прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.
Сборная Китая по стрельбе из пневматической винтовки в миксте завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2024.
Китайские спортсмены Хуан Юйтин и Шэн Лихао завоевали золотые награды в стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки на Олимпийских играх 2024 года.
Дуэт китайских стрелков в финале одолел корейцев. Кым Чин Ен и Пак Ха Чон уступили победителям в ожесточенной борьбе (12:16).
Бронзовые же медали достались представителям Казахстана – Александре Ле и Исламу Сатпаеву.
Юйтин/Лихао (Китай)
Чин Ен/Ха Чон (Республика Корея)
Ле/Сатпаев (Казахстан)