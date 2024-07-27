Украинская разведка поразила три вертолета на территории РФ 27.07.2024, 15:38

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Один из них уничтожен на территории аэродрома Министерства обороны РФ под Москвой.

Украинская разведка поразила три вертолета на территории России. Один из них был уничтожен на территории аэродрома Министерства обороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Как отмечают источники, около 3:00 21 июля на территории акционерного общества «Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов» (населенный пункт Томилино, Московская область) в результате диверсионных мероприятий ГУР были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226.

Источник в украинской разведке сообщает, что 24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома Министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре.

Отмечается, что «Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов» - это авиастроительное предприятие, специализирующееся на разработке, производстве и ремонте вертолетов (линейки Ми и КА), а также других вертолетных летательных аппаратов. Предприятие включает в себя два опытно-конструкторских бюро ОКБ «Миля» и ОКБ «Камова», а также экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр.

«Информация о пожаре в результате взрывов на предприятии вызвала широкую огласку среди жителей Московской области. Впрочем, российские власти, как всегда, факты собственной халатности скрывают от населения РФ», - добавляет источник.

Ранее сообщалось, что этой ночью дроны ГУР Минобороны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани и три военных аэродрома. Речь идет об аэродроме «Энгельс» в Саратовской области, «Дягилево» в Рязанской области и аэродроме «Оленья» в Мурманской области.

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