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Взорванные под Москвой вертолеты применяли в войне с Украиной

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  • 27.07.2024, 18:37
  • 2,532
Взорванные под Москвой вертолеты применяли в войне с Украиной

Стали известны детали удара ГУР по целям в РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали подробности удара по военным целям на территории РФ.

Уточняется, что 24 июля на аэродроме «Кряж» в городе Самара сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8.

«А несколькими днями ранее, 21 июля 2024 года, в населенном пункте Томилино под Москвой огневое поражение потерпели еще два вертолета государства-агрессора - ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226», - рассказали военные разведчики.

Они уточняют, что два борта РФ были расположены на территории российского центра вертолетостроения Миль и Камов.

«Это военное авиационное предприятие государства-агрессора занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов», - пояснили в ГУР.

При этом также уточняется, что в структуре центра действуют два конструкторских бюро, опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр, а уничтоженные и пораженные российские вертолеты агрессор использовал в войне против Украины.

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