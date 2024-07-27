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ГУР показало видео уничтожение российских вертолетов в Самаре и под Москвой

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  • 27.07.2024, 20:13
  • 3,922
ГУР показало видео уничтожение российских вертолетов в Самаре и под Москвой

Блестящая операция.

Главное управление разведки Минобороны Украины уничтожило три вертолета на территории России. Это произошло 21 и 24 июля.

Один вертолет был уничтожен в Самаре, два – под Москвой. Видео операций в ведомстве опубликовали только сегодня, 27 июля.

24 июля 2024 года на аэродроме «Кряж» в городе Самара (Россия) сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8. А несколькими днями ранее, 21 июля 2024 года, в населенном пункте Томилино под Москвой были уничтожены еще два вертолета государства-агрессора - ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226.

Указанные два борта были расположены на территории российского «Национального центра вертолетостроения Миль и Камов». Это военное авиационное предприятие РФ занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов.

В структуре центра действуют два конструкторских бюро, опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр.

Уничтоженные и пораженные российские вертолеты агрессор использовал в войне против Украины.

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