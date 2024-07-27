ГУР показало видео уничтожение российских вертолетов в Самаре и под Москвой

ГУР показало видео уничтожение российских вертолетов в Самаре и под Москвой1
- 27.07.2024, 20:13
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Блестящая операция.
Главное управление разведки Минобороны Украины уничтожило три вертолета на территории России. Это произошло 21 и 24 июля.
Один вертолет был уничтожен в Самаре, два – под Москвой. Видео операций в ведомстве опубликовали только сегодня, 27 июля.
24 июля 2024 года на аэродроме «Кряж» в городе Самара (Россия) сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8. А несколькими днями ранее, 21 июля 2024 года, в населенном пункте Томилино под Москвой были уничтожены еще два вертолета государства-агрессора - ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226.
Указанные два борта были расположены на территории российского «Национального центра вертолетостроения Миль и Камов». Это военное авиационное предприятие РФ занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов.
В структуре центра действуют два конструкторских бюро, опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр.
Уничтоженные и пораженные российские вертолеты агрессор использовал в войне против Украины.