Против Путина готовился «заговор генералов»?4
- 28.07.2024, 16:08
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Политолог считает, что Шойгу могут арестовать.
ФСБ РФ 26 июля объявила, что экс-замминистра обороны Сергея Шойгу, генерал армии РФ Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции. Ранее, в мае лишился должности и сам Шойгу. Кроме того, задержали по меньшей мере четырех генералов.
Политолог, научный сотрудник Карлова университета (Прага) Александр Морозов в эфире Radio NV объяснил, о чем это свидетельствует:
— Я считаю, что арест Булгакова и вся серия предыдущих арестов являются следствием того, что [российский диктатор] Владимир Путин совершенно всерьез считает, что имелась попытка какого-то элитного заговора, который он продолжает громить.
И [поэтому произошли] те кадровые перестановки, которые он произвел после вступления в новую каденцию, где он ясно окружил себя некоторой группой новых [чиновников], вернее, старых, но он их подвинул наверх, как более лояльных.
Это все, действительно, долгосрочные последствия Пригожинского мятежа (вооружённое выступление ЧВК Вагнер и Евгения Пригожина 23—24 июня 2023 года — Ред.). У Путина всегда это все очень медленно [происходит], и вот он вычищает и вычищает.
Мне кажется, что Сергей Шойгу находится (думаю, он сам понимает) в угрожающей ситуации, поскольку есть многочисленные уже аресты в Министерстве обороны, которым он руководил. Он не может не понимать, что показания, как всегда в таких случаях, аккуратно выбиваются и на него тоже, и что он может оказаться следующим арестованным.
Это будет означать… Знаете, это конечно очень радикально в условиях войны, но в путинской политике это было, и министр обороны Сердюков, так сказать, садился в свое время, арестовывался. Я думаю, что впереди не только чистки внутри Министерства обороны, но и в целом ряде других больших структур, в том числе и силовых.
Потому что Путину в условиях того, что он хочет делать дальше, то есть вести дальше длинную войну, необходима новая лояльность и ему необходимо полное удаление каких-то людей, которые, с его точки зрения, по-другому видят, каким образом должна завершиться война.