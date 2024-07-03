Недолго ликовала Москва1
- Александр Невзоров
- 3.07.2024, 11:05
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Удовлетворение элит было крепким, но не долгим.
Недолго ликовала Москва. Запах американского кумира, репера Канье Уэста пощекотал ноздри столице орков - и развеялся. Репер убыл.
Он позволил местной «аристократии» хоть на денек не чувствовать себя совсем уж захолустной шоблой, которая «корчит из себя Европу».
Удовлетворение элит было крепким, но не долгим.
Стоило простыть уэстовым следам 47-го размера, как за дело взялись скрепоносцы.
Их донос аннулирует всякие надежды московской элиты на «кончерто гроссо» и Лужники, балдеющие под «пиндосовский рэп».
Уэст разоблачен. Он - экстремист, его присутствие в «русском мире» невозможно.
Он «научит плохому», он погасит «брызгами слюней своих - пламя в русских сердцах».
Его надо привлечь и «ознакомить с русской шваброй».
На фото - текст доноса православных фанатиков.
Александр Невзоров, «Телеграм»