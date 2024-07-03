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Денег на ливневки нет?

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  • 3.07.2024, 15:14
  • 1,640
Денег на ливневки нет?
Фото: «Народныя навіны Віцебска» / Сергей Серебро

Беларусь регулярно затапливает.

В Барановичах выпало за день 17 мм осадков, канализация не справилась с потоками воды, улицы превратились в реки. В 788 населенных пунктах были перебои с энергоснабжением. Особенно сильно пострадали Полоцкий и Ушацкий районы Витебской области и Борисовский и Слуцкий в Минской.

«Проблема с затоплением остро стоит во многих регионах Беларуси годами. Лукашисты отказываются ее решать, ссылаясь на отсутствие денег», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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