Денег на ливневки нет?3
- 3.07.2024, 15:14
- 1,640
Беларусь регулярно затапливает.
В Барановичах выпало за день 17 мм осадков, канализация не справилась с потоками воды, улицы превратились в реки. В 788 населенных пунктах были перебои с энергоснабжением. Особенно сильно пострадали Полоцкий и Ушацкий районы Витебской области и Борисовский и Слуцкий в Минской.
«Проблема с затоплением остро стоит во многих регионах Беларуси годами. Лукашисты отказываются ее решать, ссылаясь на отсутствие денег», — пишет читатель сайта Charter97.org.