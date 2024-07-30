В Гомеле тело умершей женщины пролежало в квартире восемь месяцев 30.07.2024, 15:29

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Труп превратился в мумию.

В Гомеле в квартире многоэтажки был обнаружен мумифицированный труп одинокой престарелой женщины. Подробности в Гомельской областной прокуратуре сообщили БелТА.

Так в квартире было обнаружено тело женщины 1939 года рождения без видимых признаков насильственной смерти. Предварительно эксперты установили, что гомельчанка умерла примерно за 8 месяцев до того, как нашли ее мумифицированный труп.

В прокуратуре обратили внимание на то, что 85-летняя женщина относилась к категории граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации и не имела детей. Однако при этом ее адрес не был включен в списки смотровой комиссии. В ведомстве отметили, что подобные факты не единичны на Гомельщине.

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