В Китае под землей растет «небесный» лес 1 31.07.2024, 10:52

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Растения в нем, как с другой планеты.

В Китае на дне гигантских карстовых провалов целые леса растут быстрее и выше, чем другая растительность на поверхности. При этом растениям нужно меньше фундаментальных строительных блоков, пишет LiveScience (перевод - «Фокус»).

Такие провалы называют «тянькэн» или «небесными ямами», они являются одним из последних убежищ для древних лесов, а также неизвестных науке видов. Но до сих пор ученые не могли понять, как именно все эти виды могут процветать на дне глубоких ям.

Лавры, крапива и папоротники внутри тянькэн используют огромные запасы азота, фосфора, калия, кальция и магния, которых не так и много на поверхности. Но таких питательных веществ в достатке на дне «небесных ям», поэтому растения поглощают их максимальное количество, чтобы вырасти выше и дотянуться до солнечных лучей.

«Растения могут адаптироваться к неблагоприятным условиям окружающей среды, регулируя содержание питательных веществ», — пишут авторы исследования.

Небольшое количество света достигает дна «небесной ямы», их глубина в среднем составляет около 100 метров и находятся они в карстовом ландшафте юго-запада Китая. Согласно исследованию, в этих глубоких ямах произрастают растения, которые предпочитают влагу и тень, в том числе виды, уникальные для этого региона.

Тянькэн являются убежищами для современных карстовых лесных растений, включая непальскую свиную сливу (Choerospondias axillaris) и китайский дождевой колокольчик (Strobilanthes cusia).

В ходе своего исследования ученые собрали образцы 64 видов растений внутри и за пределами тянькэна в китайском регионе Гуанси. Этот регион является геологическим чудом, так как там расположено 30 карстовых воронок, которые раскинулись на 20 квадратных километров. Ученые хотели выяснить, различаются ли стратегии поглощения питательных веществ и роста этих растений в зависимости от их среды. Для этого команда ученых измерила содержание углерода и питательных веществ в каждом образце.

Как оказалось, растения в «небесной яме» имели более низкое содержание углерода, чем те растения, которые росли на поверхности. В это же время, растения из тянькэна имели более высокие уровни других элементов, таких как кальций, калий и росли быстрее.

Углерод необходим растениям, так как формирует большую часть их «скелетов» и структур, которые позволяют лучше удерживать воду. Но во влажных условиях тянькэна растения прекрасно обходятся и с более низким уровнем углерода в своих тканях, потому как им не нужно делать такие запасы воды.

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