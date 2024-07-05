закрыть
5 июля 2024, пятница, 22:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси резко выросли продажи автомобилей

1
  • 5.07.2024, 22:00
  • 1,328
В Беларуси резко выросли продажи автомобилей

В июне продали больше четырех тысяч.

В июне в Беларуси продали 4044 новых машин, что на 15,7% больше, чем в мае. Об этом сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации.

Всего же за первое полугодие дилеры, входящие в БАА, продали 18 904 новых легковых машин. Это на 134,9%, или на 10 858 автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В текущем году на рынке легковых автомобилей в Республике Беларусь наблюдается тенденция роста популярности электромобилей и гибридов, что отражается в динамике роста доли продаж, которая по итогам первого полугодия 2024 года составила 5,18% от всех реализованных легковых автомобилей», – рассказал генеральный директор «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский.

Отметим, что рынок только спустя почти полтора года сумел оправиться после массового ухода популярных брендов: дилерские продажи в Беларуси впервые достигли уровня декабря 2021 года только в апреле.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох