В Беларуси резко выросли продажи автомобилей 1 5.07.2024, 22:00

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В июне продали больше четырех тысяч.

В июне в Беларуси продали 4044 новых машин, что на 15,7% больше, чем в мае. Об этом сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации.

Всего же за первое полугодие дилеры, входящие в БАА, продали 18 904 новых легковых машин. Это на 134,9%, или на 10 858 автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В текущем году на рынке легковых автомобилей в Республике Беларусь наблюдается тенденция роста популярности электромобилей и гибридов, что отражается в динамике роста доли продаж, которая по итогам первого полугодия 2024 года составила 5,18% от всех реализованных легковых автомобилей», – рассказал генеральный директор «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский.

Отметим, что рынок только спустя почти полтора года сумел оправиться после массового ухода популярных брендов: дилерские продажи в Беларуси впервые достигли уровня декабря 2021 года только в апреле.

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