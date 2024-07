Китайские банки отказались принимать платежи за товары, перевозимые в РФ по железной дороге 6.07.2024, 13:56

Самую жесткую позицию занял государственный Bank Of China.

Пока Россия спешно наращивает пропускную способность железных дорог на восток, крупные китайские банки массово отказываются обрабатывать платежи из России за грузы, которые планируется везти по железной дороге.

Проблема примерно с половиной поставок, оценивают опрошенные The Moscow Times импортеры. Есть отказы и по другим видам перевозки — но гораздо реже, примерно в 10% случаев. И это при том, что крупные банки и так очень плохо пропускают платежи из России в любой валюте – к июню в Китай из России благополучно проходило лишь около 15% платежей. Остальные либо зависали на многомесячных проверках, пока банки под микроскопом изучали информацию о товаре, его получателях, маршруте перевозки и т.д., либо возвращались отправителю.

Дело в том, что китайские банки, кроме небольших региональных, которые не работают на внешних рынках, боятся вторичных санкций – они отрезали бы их от долларовой системы. Поэтому все крупные банки Китая, в том числе «большая четверка» (Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China и China Construction Bank) тщательно проверяют все, что связано с оплачиваемым товаром. Они запрашивают в том числе данные о маршруте перевозки — и часто очень подробные, вплоть до номера контейнера или железнодорожной платформы, на которой будет перевозиться экспортный груз, ИНН всех лиц, задействованных в перевозке, объясняет сотрудник крупной логистической компании. И если в цепочке присутствует санкционная компания – следует отказ.

Наиболее полно в санкционном списке представлены предприятия из инфраструктуры железнодорожных перевозок, поэтому отказов в оплате товара, который планировали перевозить по железной дороге, особенно много, подтверждает российский предприниматель, владеющий торговым домом в Харбине.

Самое неприятное, что под запрет попадают и несанкционные железнодорожные перевозки – видимо, банки перестраховываются, говорит другой логист. По его оценке, из тех клиентов его компании, кто пытается платить в Китай напрямую, с мая возникали проблемы с оплатой каждой второй перевозки по железной дороге и примерно каждой десятой — морскими или комбинированными маршрутами.

Самый жесткий с этой точки зрения банк – государственный Bank Of China: он не пропускает никакой «санкционки» в логистике, утверждает собеседник The Moscow Times. Еще три источника во внешнеторговых компаниях соглашаются с его оценкой частоты отказов в оплате при железнодорожных перевозках. «Мы уже сразу советуем клиентам, у которых в маршрутном листе «Трансконтейнер» или железнодорожный терминал из санкционного списка, платить не напрямую, а через агентов», – рассказывает менеджер экспедиторской компании.

Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор, «Трансконтейнер», с февраля под блокирующими санкциями США, а с конца июня — и в европейском санкционном списке. У этой бывшей дочки РЖД, которая сейчас входит в группу «Дело», свой парк из 140 000 контейнеров и 40 000 железнодорожных платформ для их перевозки. Компания построила терминал в Забайкальске, чтобы можно было принимать грузы, доставляемые по железной дороге из Китая, ее структурам также принадлежит основной железнодорожный терминал по приему грузов в Московском регионе – Ворсино.

Под блокирующими санкциями США еще один актив группы «Дело» – современный российский морской контейнерный терминал ВСК в Приморье (он входит в Global Ports). Из-за этого туда отказался заходить крупный южнокорейский перевозчик Sinokor. По мнению Госдепартамента США, и «Трансконтейнер» и GlobalPorts были связаны с российским военным комплексом и замешаны в поставках боеприпасов из Северной Кореи.

Под санкциями – правда, пока только британскими – и владелец крупнейшего на Дальнем Востоке морского перевозчика ДВМП, группа Fesco. У ДВМП есть собственные грузовые терминалы в основных экспортных воротах России – портах Владивостока, Санкт-Петербурга и Новороссийска.

Россия и Китай хотят обходить ограничения, проводя платежи через небольшие региональные китайские банки: им санкции не страшны, они и так не работают на внешних рынках. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин призывал использовать любые механизмы расчетов – даже то, что недавно «казалось вчерашним днем, было непопулярным» – иначе, без нормальных расчетов по внешнеэкономической деятельности, «для нашей и экспортно-, и импортнозависимой страны это просто все, погибель». По его словам, российские компании используют в расчетах цифровые активы, по данным вице-премьера Александра Новака, прибегают они и к бартеру. Ситуация с трансграничными платежами усложнилась в последнее время, признавала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, отмечая, что это ведет к росту транзакционных издержек и, как следствие, удорожанию импортных товаров.

