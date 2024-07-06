Новый пакет санкций: стало известно, какие авто нельзя будет пригонять в Беларусь 6.07.2024, 17:37

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Не только машины с объемом двигателя более 1,9 литра.

В опубликованном на днях регламенте Евросоюза сотни таможенных кодов товаров, которые нельзя поставлять в Беларусь. Среди них с десяток касается транспортных средств. «Наша нива» посмотрела, какие машины попадают под запрет на экспорт в Беларусь.

Союз один, а требования разные

По крайней мере пока в Польше, Литве и Латвии действуют различные требования по оформлению экспорта машин и других транспортных средств в Беларусь.

Польша еще с 23 апреля не выпускает в Беларусь любые авто с объемом более 1,9 литра, независимо от цены, года выпуска и других параметров.

Иллюстративное фото «Нашай Нівы»

Литва с 4 июня сначала полностью прекратила пропуск авто в Беларусь возрастом до 5 лет. Но уже ближе к середине месяца дала зеленый свет машинам с объемом до 1,9 литра в возрасте до 5 лет. Также без ограничений ехали машины старше 5 лет, независимо от объема и типа двигателя.

По Латвии информации мало. Одни утверждают, что там такие же требования, как и в Литве. Другие говорят, что через эту страну до сих пор выезжают подсанкционные в России авто.

Что точно нельзя

Похоже, что новый пакет санкций и подробный регламент ЕС, принятый 29 июня, должен принести ясность. Но это не точно.

Единый регламент Евросоюза подробно описывает, какие автомобили запрещены для экспорта в Беларусь. В нем появляется такой новый важный параметр, как высота дорожного просвета (клиренс).

Иллюстративное фото «Нашай Нівы»

Под запрет попадают:

— любые авто, дороже 50 тысяч евро;

— автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, с клиренсом выше 165 миллиметров (за исключением автомобилей скорой помощи);

— электромобили и гибриды с клиренсом выше 165 миллиметров.

Какие транспортные средства остались «проходными»

Для ввоза проходят по регламенту:

— любые автомобили стоимостью до 50 тысяч евро с объемом двигателя до 1,9 литра независимо от года выпуска и высоты дорожного просвета (клиренса);

— автомобили с объемом двигателя от 1,9 литра и с высотой дорожного просвета (клиренса) до 165 мм;

— мотоциклы стоимостью до 5 тысяч евро.

Что в итоге?

Из параметров регламента следует, что в Беларусь больше невозможно будет пригнать большинство паркетников, внедорожников и микроавтобусов. Все из-за того, что все они имеют более высокий дорожный просвет, чем позволяет регламент.

Исключение только для тех модификаций, где есть двигатель с объемом до 1,9 литра, а таких не так уж и много.

Среди популярных моделей из Европы это: VW Tiguan, Nissan Qashqai, Renault Kadjar, Audi Q3. Из Штатов — Ford EDGE, Escape, GMC Terrain, Buick Encore.

Все другие внедорожники — такие, как BMW X3, Х5, Audi Q5, Q7, VW Touareg — привезти в Беларусь невозможно. По крайней мере легальным образом без схематозов с доставкой через Турцию.

Забываем не только про джипы, но и про микроавтобусы

Помимо внедорожников, под запрет на экспорт попал почти весь коммерческий транспорт. Среди грузовых бусов, даже под категорию «В», почти отсутствуют варианты с объемом мотора менее 1,9 литра. Поэтому из-за требований по клиренсу под санкциями оказались почти все микроавтобусы.

С другой стороны, регламент разрешает экспорт в Беларусь легковушек с объемом двигателя более 1,9 литра, клиренсом до 16,5 см и стоимостью до 50 тысяч евро вне зависимости от года выпуска. Но санкции запрещают поставки таких авто в Россию, поэтому здесь есть нюанс.

Внедорожник BMW и микроавтобус VW. О перегоне подобных авто из Европы можно забыть. Фото: «Наша Ніва

Хотя из регламента следует, что ситуация не такая уж и плохая и даже чуть лучше российской, на практике никаких позитивных изменений в отношении машин с большим объемом двигателя может не произойти.

Формально ни Польша, ни Литва не запрещали экспорт в Беларусь машин с двигателем более 1,9 литра. Просто для оформления таких машин они начали требовать показать справку от автопроизводителя, чтобы быть уверенными, что такое авто не направляется в Россию. Получить такой документ фактически невозможно.

Поэтому нельзя исключать, что автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, гибриды и электромобили до 5 лет так и не будут выпускать в Беларусь, поскольку покупатели не смогут показать европейской таможне справку от автопроизводителей.

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