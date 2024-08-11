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На Олимпиаде в Париже завершились все соревнования

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  • 11.08.2024, 18:39
  • 11,456
На Олимпиаде в Париже завершились все соревнования

У какой страны больше всего медалей и сколько у белорусов.

Соревновательная программа Игр 2024 года исчерпана. Последним в расписании был финал женского баскетбольного турнира.

Американки победили француженок — 67:66. И это был важный успех для общего медального зачета, который велся по качеству наград.

По итогам Игр в Париже представители США завоевали 126 медалей: 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые. У Китая столько же викторий — 40. Но по суммарному числу попаданий на пьедестал (91) они уступили американцам. У азиатских спортсменов было в Париже 27 вторых мест и 24 третьих.

На третьем месте японцы — 20 золотых медалей, 12 серебряных и 13 бронзовых. Всего на Играх-2024 хотя бы однажды побеждали представители 63 стран.

Напомним, на Олимпиаде соревновались 17 атлетов с белорусским паспортом. Они четыре раза попали на пьедестал. В прыжках на батуте выиграл золото Иван Литвинович, а Виолетта Бордиловская была второй. Серебро завоевал представитель академической гребли Евгений Золотой, а тяжелоатлет Евгений Тихонцов стал бронзовым призером. В медальном зачете эти результаты не учитывались.

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