На Олимпиаде в Париже завершились все соревнования

На Олимпиаде в Париже завершились все соревнования9
- 11.08.2024, 18:39
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У какой страны больше всего медалей и сколько у белорусов.
Соревновательная программа Игр 2024 года исчерпана. Последним в расписании был финал женского баскетбольного турнира.
Американки победили француженок — 67:66. И это был важный успех для общего медального зачета, который велся по качеству наград.
По итогам Игр в Париже представители США завоевали 126 медалей: 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые. У Китая столько же викторий — 40. Но по суммарному числу попаданий на пьедестал (91) они уступили американцам. У азиатских спортсменов было в Париже 27 вторых мест и 24 третьих.
На третьем месте японцы — 20 золотых медалей, 12 серебряных и 13 бронзовых. Всего на Играх-2024 хотя бы однажды побеждали представители 63 стран.
Напомним, на Олимпиаде соревновались 17 атлетов с белорусским паспортом. Они четыре раза попали на пьедестал. В прыжках на батуте выиграл золото Иван Литвинович, а Виолетта Бордиловская была второй. Серебро завоевал представитель академической гребли Евгений Золотой, а тяжелоатлет Евгений Тихонцов стал бронзовым призером. В медальном зачете эти результаты не учитывались.